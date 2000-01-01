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США укрепляют Катар | Фото:31.01 12:31   MIGnews.com

США укрепляют Катар

По информации портала ан-Нашра, министр обороны Катара Халид аль-Атия в интервью заявил, что американская база "аль-Адид" будет расширена и превращена в военный объект на постоянной основе.

Говоря о военном сотрудничестве США и Катара, аль-Атия добавил: "Военное командование Катара вместе с коллегами из Пентагона разрабатывает Перспективу-2040 с целью укрепления связей двух стран в оборонной сфере".

По его словам. "эта перспектива включает размещение частей ВМС США на авиабазе аль-Адид".

На базе "аль-Адид", в 30 км к юго-западу от столицы Катара, дислоцированы около 11 тысяч американских военнослужащих, главным образом из ВВС США.

Эта информация свидетельствует о том, что США не намерены прекращать военное сотрудничество с Катаром, несмотря на напряженные отношения между этой страной и Саудовской Аравией – близким союзником Америке в Ближневосточной коалиции.
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